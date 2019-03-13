Во всех комплектациях. Седан Peugeot 408 подорожал в России

За самую топовую комплектацию Allure с более мощным двигателем придётся отдать 1 265 000 рублей.

Седан Peugeot 408 стал дороже на 12 тысяч рублей во всех своих комплектациях. Об этом свидетельствуют данные экспертов агентства "Автостат".

Так, самая доступная бензиновая комплектация Active с двигателем 1,6 литрf, 115 лошадиными силами и механической коробкой передач оценивается в 1 072 000 рублей. Вариант с автоматикой обойдётся в 1 137 000 рублей. За топовую комплектацию Allure с более мощным двигателем придётся отдать 1 265 000 рублей.

Дизельная версия обойдётся в пределах 1 159 000−1 174 000 рублей.

Стоит добавить, что это далеко не первое подорожание данной модели в текущем году. В январе, к примеру, стоимость Peugeot 408 возросла на 20 тысяч рублей.