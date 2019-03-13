Минздрав предложил приравнять Iqos к обычным сигаретам

Такое решение в ведомстве подкрепили позицией ВОЗ о необходимости предотвращать увлечение населения новыми видами табачных изделий.

В России на электронные сигареты будут распространены почти все ограничения, которые применяются в отношении обычных сигарет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Минздрав внёс правки в концепцию государственной политики по противодействию потреблению табака на период 2019–2035 гг. Документ отправлен на согласование в правительство.

Новая редакция содержит термин "электронное средство доставки никотина" (ЭСДН), ранее появившийся в материалах Всемирной организации здравоохранения. Решение приравнять подобные средства к обычным сигаретам в ведомстве подкрепили позицией ВОЗ о необходимости предотвращать увлечение населения новыми видами табачных изделий.

В Минздраве также опасаются очередной эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов и систем нагревания табака lqos и Glo, которая может уничтожить достижения многолетней борьбы с курением.

Антитабачная концепция на ближайшие 15 лет предусматривает рост стоимости табачных изделий, меры поддержки отказывающихся от их продажи предпринимателей, ужесточение требований к упаковке и составу сигарет, информирование людей о вреде табака, оказание помощи тем, кто хочет бросить курить, и многое другое.