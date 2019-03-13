Джеки Чан призвал актёров выйти на битву с бедностью в Китае

Сам он уже выступал в прошлом году с подобной инициативой и организовал около 30 "агитбригад", которые побывали во множестве бедных населённых пунктов страны.

Известный китайский актёр и продюсер Джеки Чан призвал своих коллег по творческому цеху направить своё влияние на битву с бедностью в стране. Об этом сообщает издание China Daily.

С подобной инициативой он выступил на сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Отмечается, что и в прошлом году Чан заявлял об этом же.

Актёр в прошлом году принимал участие в программе Центрального телевидения Китая, направленной на помощь талантливой молодёжи, а также отправлялся в гастрольный тур по материковой части страны, где посещал бедные уезды.

Сейчас он организовал около 30 "агитбригад", которые побывали вместе с ним в ряде бедных китайских населённых пунктов. К его инициативе уже присоединились другие китайские звёзды местного и голливудского кино.