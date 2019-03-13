Росстат рассмотрит замечания к расчёту реальных доходов россиян

Росстат должен рассмотреть замечания, высказанные экспертами относительно изменения методики расчёта реальных доходов россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Федеральная служба государственной статистики может пересмотреть методику расчёта реальных доходов населения. По данным СМИ, их статистика остаётся проблемой для российского правительства и загадкой для экономистов. Снижение доходов россиян в стране наблюдается с 2014 года.

Показатель расходится с реальными заработными платами и оборотом розничной торговли, которые растут с мая 2017 года.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявлял о непрозрачности методики расчёта реальных доходов россиян. При этом Орешкин заявлял, что методика соответствует международным стандартам.