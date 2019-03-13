Volkswagen сократит семь тысяч сотрудников

Компания планирует увеличить мощности по производству электромобилей, для чего необходимы дополнительные средства.

Немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил планы по сокращению семи тысяч рабочих мест в течение пяти лет в рамках новой программы экономии. Об этом говорится в заявлении компании.

Связано это с планами по увеличению производства электромобилей. Для этого компании необходимы дополнительные средства, а также повышение эффективности в управленческом аппарате. По плану концерна с 2023 года прибыль будет расти на €5,9 млрд ежегодно.

По словам операционного директора марки Ральфа Брандштеттера, сейчас Volkswagen необходимо сделать определённые усилия, чтобы справиться с теми вызовами, которые ждут компанию после 2020 года.

— Volkswagen должен стать более эффективным и подвижным, а также как работодатель — более привлекательным и современным как раз в области управления, — заявил Брандштеттер.