В Британии собирают ДНК-базу собак из-за нападений на овец

Из-за того что собаки совершают нападения на домашний скот, фермеры несут серьёзные убытки.

Правительство Великобритании вместе с полицией создают базу ДНК собак, которые обитают в Соединённом Королевстве. Эта необходимость появилась после того, как участились случаи нападения животных на овец. Об этом сообщает Telegraph.

Фермеры в последнее время стали жаловаться, что собаки кусают овец. Несколько раз подобные нападения приводили к летальному исходу. Всего за 2018 год фермеры потеряли 1,6 миллиона долларов из-за нападения собак на овец. Наиболее остро данная проблема стоит в Уэльсе.

Напомним, подобные ДНК-базы уже есть в Баркинге и Дагенхаме. Там владельцы собак обязаны регистрировать своих животных.