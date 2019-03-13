В это место ни ногой. Назван худший в мире город для проживания

Для создания рейтинга компания Mercer учитывала жилищные условия, общественный транспорт и другие показатели.

Багдад был признан худшим в мире городом по качеству жизни. К такому выводу пришли специалисты международной консалтинговой компании Mercer.

Столица Ирака оказалась на 231-м месте (последнем). Немногим лучше специалисты оценили город Банги (ЦАР), который занял предпоследнюю позицию, а также столицу Йемена Сану (город попал на 229-е место). Также в десятку худших городов входят Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

Вместе с этим специалисты назвали и лучшие города мира для проживания. Лидером оказалась столица Австрии Вена. Следом идут Цюрих и Ванкувер. Также в десятку входят Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.