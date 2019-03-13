Совфед одобрил закон об ужесточении контроля расходования маткапитала

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении контроля использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.
Теперь выдача средств будет осуществляться при предоставлении засвидетельствованного в установленном порядке документа, подтверждающего соответствие параметров строительства установленным и допустимость размещения объекта на земельном участке.
При этом отныне деньгами из маткапитала нельзя будет погасить займы в некредитных организациях, которые неподконтрольны ЦБ РФ или же другим государственным органам.
Кроме того, в предоставлении средств могут отказать, если жильё признано аварийным или подлежит сносу или реконструкции.
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