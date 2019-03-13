Готовивший взрыв на концерте Киркорова попросил допросить Галкина и Пугачёву

Следствие пришло к выводу, что цель таких показаний — "необоснованно затянуть ход расследования".

Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале Хидирнеби Казуев заявил, что целью взрыва было убийство артиста "по заказу Максима Галкина". Об этом сообщает РИА "Новости".

Казуев рассказал, что в 2017 году при поездке в Москву к нему якобы подошёл Галкин, предложив два миллиона рублей за убийство Киркорова. По словам злоумышленника, артист хотел устранить певца. Обвиняемый согласился, после чего получил миллион в качестве аванса, телефон и сим-карту.

Казуев попросил допросить Галкина, Киркорова и Пугачёву, а также организовать с ними очную ставку. Следствие решило, что цель таких показаний — "необоснованно затянуть ход расследования", ходатайство было отклонено. Однако адвокат всё же хочет добиться проверки этой версии.

В свою очередь директор Киркорова Геннадий Рыбак заявил агентству, что подобные сообщения — "чушь и полнейший абсурд".

Первый раз об этом вчера прочитали... Ничего об этом не знали и не знаем Геннадий Рыбак

Напомним, ранее было завершено расследование дела в отношении четырёх жителей Махачкалы, подозреваемых в подготовке взрыва на концерте артиста Филиппа Киркорова в 2017 году.