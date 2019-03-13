"Труслив я стал". Шнуров отказался от баттла с Собчак

Музыкант также с иронией напомнил журналистке о её прошлом и работе "на лобном месте".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём инстаграме ответил отказом на предложение Ксении Собчак устроить баттл.

Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и тут, делом грешным, Всяк понимаю, как отказом я садню. Сергей Шнуров

Он подчеркнул, что уже находится не в том возрасте, чтобы участвовать в подобных мероприятиях, а также с иронией заявил, что боится режиссёра Константина Богомолова, которого он назвал "прославленным бойцом".

Шнуров выразил мнение, что подобной акцией Собчак пытается увеличить рейтинги её программы, однако музыкант не готов стать частью подобного хода. Кроме того, он напомнил ей о том, что долгое время она была "журналисткой на лобном месте".

Ранее Ксения Собчак вызвала Сергея Шнурова на баттл, отметив, что уже "брошена перчатка". Поводом для этого стала публикация Шнура, в которой он в традиционной для себя форме прокомментировал расставание телеведущей с мужем — Максимом Виторганом.