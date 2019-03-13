Инвалид не смог попасть в мурманскую больницу из-за заваленного снегом пандуса

Тротуар, лестницы и пандус медицинского учреждения были погребены под толстым слоем снега.

Следственный комитет Мурманской области начал проверку после сообщения, опубликованного в соцсетях, о том, что инвалид-колясочник не смог самостоятельно попасть в здание районной поликлиники. Устанавливаются обстоятельства и причины недоступности медицинского учреждения для лиц с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о том, что мужчина на инвалидной коляске не смог попасть в здание городской поликлиники № 2. Причиной затруднённого входа в учреждение стало то, что все подъездные пути, включая пандус, были завалены снегом. Причём, отмечается, что фельдшер поликлиники отказался помочь инвалиду.

В итоге видео с заваленным снегом пандусом опубликовал сын местного жителя, который и не смог попасть в поликлинику.

По его словам, инвалида первой группы привезли в медицинское учреждение для сдачи крови для размещения в центре реабилитации. Фельдшер поликлиники заявила, что выезд на дом для взятия такого анализа не осуществляется.