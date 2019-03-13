У Google новый вице-президент. Должность заняла женщина из игровой индустрии

До этого Джейд Реймонд работала в компании Electronic Arts, а также отвечала за игру Assassin’s Creed.

Канадский разработчик игр Джейд Реймонд (вы её знаете благодаря серии игр Assassin’s Creed) получила новую должность. Теперь она занимает пост вице-президента Google. Об этом девушка сообщила в своём Twitter-аккаунте.

Аналитики считают, что Реймонд неслучайно сообщила об этом именно сейчас. Дело в том, что 19 марта пройдёт крупная пресс-конференция Google, на которой компания должна будет представить продукты, связанные с играми.

Напомним, Реймонд была программистом в Sony. После этого она работала продюсером игры The Sims Online, а также отвечала за игры в компании Electronic Arts.