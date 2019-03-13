Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

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Путин сегодня проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

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Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза 7 марта 2019 года. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин сегодня, 13 марта, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, российский лидер проведёт много различных встреч, в том числе по отдельности, а также иные совещания.

На предыдущей встрече, которая прошла 7 марта 2019 года, Путин обсудил с Совбезом РФ разведдеятельность других стран у границ России.

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