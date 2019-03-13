"Как выстрел себе в ногу". Песков оценил разрыв Украиной Договора о дружбе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между двумя государствами.

Этот документ в интересах двух стран, и слом документа, очевидно, не в интересах народов двух стран. Это всё равно что стрелять себе в ногу Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля подчеркнул, что было бы неправильно с его стороны давать пояснения по заявлению МИД РФ о нарушении договора.

Напомним, ранее МИД России в связи с прекращением действия с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве направил Украине ноту, в которой перечислены допущенные со стороны Киева нарушения соглашения. В Киеве в ответ на это заявили, что Украина "всё делает правильно".