"Варианты рассматриваются". Путин может посетить Крым в годовщину воссоединения

В Кремле также подчеркнули, что 18 марта является важной датой для всех жителей страны.

Президент России Владимир Путин может посетить Крым 18 марта — в день пятилетней годовщины вхождения полуострова в состав РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Если президент примет решение, мы проинформируем. Сейчас разные варианты рассматриваются, — отметил Песков.

В Кремле также подчеркнули, что 18 марта является важной датой для всех жителей страны, а глава государства, без сомнений, примет участие в соответствующих мероприятиях.

Напомним, Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".