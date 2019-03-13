В Кремле назвали голословными обвинения в кибератаках на ЦИК Индонезии

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В Кремле назвали голословными обвинения в кибератаках на ЦИК Индонезии

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

По словам Дмитрия Пескова, Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран.

Россия непричастна к хакерским атакам на ресурсы Центризбиркома Индонезии. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщения главы индонезийского ЦИК о возможной причастности Москвы к кибератакам он не может никак иначе прокомментировать. А чаще всего утверждения о причастности России к кибервзломам и вовсе голословны, подчеркнул Песков.

Мы неоднократно заявляли, что Россия не занималась, не занимается и не имеет никаких намерений вмешиваться в какие-то внутренние дела других государств, тем более в электоральные процессы. Мы не любим, когда это делают с нами, и никогда сами этим не занимаемся. А все вот эти сообщения никак не можем прокомментировать, чаще всего они оказываются голословными, — заявил Песков.

Ранее Центризбирком Индонезии сообщал о многочисленных атаках на свои системы. Глава комиссии Ариеф Будиман заявил агентству Блумберг, что за этим могут стоять российские и китайские хакеры. Однако никаких доказательств этому не привёл.

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