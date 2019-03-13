Toyota создаст авто для высадки на Луну. В нём можно будет дышать без скафандров

Читайте также

Toyota создаст авто для высадки на Луну. В нём можно будет дышать без скафандров

2

Соответствующую экспедицию проводить будут японцы. Она запланирована на 2029 год.

Компания Toyota создаст ровер с давлением внутри кабины. Это устройство, которое используют японцы для миссии на Луну, сможет перевозить двух космонавтов и будет самоуправляемым. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

<p>Фото: © <a href="http://global.jaxa.jp/press/2019/03/20190312a.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter" target="_blank">Japan Aerospace Exploration Agency</a></p>

Ровер сможет проехать до десяти тысяч километров. Такого результата удастся достичь благодаря технологии топливных ячеек Toyota и солнечной энергии. Авто будет размером с два микроавтобуса, его оснастят шестью колёсами. Площадь салона составит 13 квадратных метров, его впервые сделают обитаемым: космонавты смогут находиться тут без скафандров и дышать.

Согласно планам японцев, ровер совершит посадку на Луну в 2029 году. Его отправят до прибытия людей. Устройство само должно будет добраться до места посадки космонавтов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×