Toyota создаст авто для высадки на Луну. В нём можно будет дышать без скафандров

Соответствующую экспедицию проводить будут японцы. Она запланирована на 2029 год.

Компания Toyota создаст ровер с давлением внутри кабины. Это устройство, которое используют японцы для миссии на Луну, сможет перевозить двух космонавтов и будет самоуправляемым. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Ровер сможет проехать до десяти тысяч километров. Такого результата удастся достичь благодаря технологии топливных ячеек Toyota и солнечной энергии. Авто будет размером с два микроавтобуса, его оснастят шестью колёсами. Площадь салона составит 13 квадратных метров, его впервые сделают обитаемым: космонавты смогут находиться тут без скафандров и дышать.

Согласно планам японцев, ровер совершит посадку на Луну в 2029 году. Его отправят до прибытия людей. Устройство само должно будет добраться до места посадки космонавтов.