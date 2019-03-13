Песков переадресовал в МИД вопросы о "колоритных" заявлениях Помпео по Украине

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Песков переадресовал в МИД вопросы о "колоритных" заявлениях Помпео по Украине

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Представитель Кремля пошутил, что не будет "отнимать хлеб" у сотрудников российского дипведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о резких высказываниях госсекретаря США Майка Помпео, заявившего, что "РФ вторглась на Украину из-за газа".

— Не буду отнимать хлеб у коллег из МИД. Пусть они комментируют заявления Помпео, тем более такие колоритные, — с иронией отметил представитель Кремля.

Ранее глава Госдепа заявил, что РФ якобы "вторглась на Украину, чтобы получить доступ к её нефтяным и газовым резервам".

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