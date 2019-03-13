Путин пожертвовал личные средства на создание иконы для храма Вооружённых сил

Читайте также

Путин пожертвовал личные средства на создание иконы для храма Вооружённых сил

17

Макет главного храма ВС РФ в парке "Патриот". Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Кремле подчеркнули, что глава государства не может оставаться равнодушным к процессу возведения храма.

Президент России Владимир Путин направил личные средства на создание иконы для храма Вооружённых сил России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов в интервью изданию "Красная звезда" рассказал, что главной иконой станет образ Спаса Нерукотворного. При этом её создание ведётся на личные средства российского лидера.

Действительно, Путин перевёл свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать, — отметил Песков.

По его словам, Путин не может быть равнодушным к процессу возведения храма.

Напомним, Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых сил страны, который возведут в парке "Патриот" к 75-й годовщине Победы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×