Путин пожертвовал личные средства на создание иконы для храма Вооружённых сил

В Кремле подчеркнули, что глава государства не может оставаться равнодушным к процессу возведения храма.

Президент России Владимир Путин направил личные средства на создание иконы для храма Вооружённых сил России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее главный архитектор храма Дмитрий Смирнов в интервью изданию "Красная звезда" рассказал, что главной иконой станет образ Спаса Нерукотворного. При этом её создание ведётся на личные средства российского лидера.

— Действительно, Путин перевёл свои личные средства на изготовление. Сумму я вам не буду называть. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать, — отметил Песков.

По его словам, Путин не может быть равнодушным к процессу возведения храма.

Напомним, Владимир Путин принял участие в церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых сил страны, который возведут в парке "Патриот" к 75-й годовщине Победы.