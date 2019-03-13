Песков высказался о законе против фейковых новостей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов высказался о законопроекте по борьбе с фейковыми новостями. Представитель Кремля назвал документ достаточно продуманным и обратил внимание, что в его разработке принимало участие экспертное сообщество.
— Что касается позиции по этому законопроекту — вы знаете, с учётом мнений разных общественных организаций, давайте всё-таки дождёмся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции, — добавил Песков.
Напомним, что 7 марта депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о борьбе с фейковыми новостями. Документ вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверной.
А накануне закон о борьбе с фейковыми новостями рекомендовал одобрить профильный комитет Совфеда.
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