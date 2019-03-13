В Кремле назвали вполне естественным расширение охвата молодёжи "Юнармией"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "вполне естественным" постоянное расширение охвата молодёжи военно-патриотическим движением "Юнармия".

"Юнармия" расширяется, её корпус постоянно растёт, она активно работает в самых разных сферах жизни детей и молодёжи. Поэтому вполне естественно, что всё больше и больше молодых людей она будет охватывать своим вниманием Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос: "Можно ли привлечь движение к работе с трудными подростками?" При этом он отметил, что не может раскрыть детали такой инициативы, поскольку не располагает такой информацией.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Ижевске, отметил активизацию рабочей группы Министерства внутренних дел России по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети. Он добавил, что уже решены вопросы направления склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности.