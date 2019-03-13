Задержаны "чёрные обнальщики", которые вывели в тень один миллиард рублей

Для вывода денег в теневой бизнес мошенники зарегистрировали и открыли 200 фирм-однодневок по всей России.

В Ростовской области задержаны "чёрные обнальщики", которые, по предварительным данным, незаконно вывели один миллиард рублей с помощью 200 фирм-однодневок. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Правоохранительные органы взяли под арест пятерых участников банды, которую подозревают в незаконном обороте денег. Ещё двое причастных к делу находятся под подпиской о невыезде. В следствии отмечают, что для проведения теневых операций злоумышленники регистрировали и приобретали фирмы-однодневки, а также занимались изготовлением поддельных распоряжений по переводу.

По словам Ирины Волк, 200 фиктивных организаций было зарегистрировано и открыто в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, а также на Северном Кавказе. По предварительным подсчётам, мошенники вывели в теневой бизнес один миллиард рублей.

В ходе расследования было проведено 20 обысков, изъято 250 пластиковых карт, 200 липовых печатей фирм, 180 устройств дистанционного банковского обслуживания комплекса "Банк — клиент", 17 компьютеров, а также документация, электронные носители и другое.

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