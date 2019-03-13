Песков: Мнение Конгресса США по расследованию убийства Немцова не имеет значения

Как подчеркнул представитель Кремля, расследование этого преступления является внутренним делом России.

Резолюция палаты представителей Конгресса США с требованием к Белому дому выяснить причины и обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова не имеет никакого значения и не может повлиять на следствие. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Фиксация этого в документах третьих стран не имеет никакого значения. Это внутреннее дело Российской Федерации. Мы не готовы принимать во внимание такую фиксацию. Что касается самого расследования, то тут не важна точка зрения Кремля, здесь важнее мнение следственных органов, они продолжают свою работу, — заявил официальный представитель Кремля.

Отметим, палата представителей Конгресса США по случаю четвёртой годовщины гибели Бориса Немцова приняла резолюцию, согласно которой Вашингтон должен провести "независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)". Также документ предусматривает введение санкций против лиц, которые будут установлены в качестве причастных к этому преступлению.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемым заказчиком является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов.