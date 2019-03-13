Меньше, чем ожидалось. Назван хронометраж финальных эпизодов "Игры престолов"

Информация была получена с официального сайта HBO. Оказалось, продолжительность последнего сезона составит менее семи часов.

Фанаты сериала "Игра престолов" узнали хронометраж всех эпизодов заключительного сезона. Оказалось, что на этот раз на дополнительное время рассчитывать не приходится. Информация об этом появилась на Reddit.

Всего будет три расширенных эпизода. Первая серия будет длиться 54 минуты, вторая — 58, третья — 60, четвёртая — 78, пятая и шестая — по 80 минут. Ранее HBO обещал, что фанаты получат чуть ли не шесть полнометражных фильмов, но на деле это не так.

Напомним, премьера заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля.