Под Астраханью бешеный конь покусал хозяина и ещё трёх человек

В Астраханской области бешеный конь покусал четырёх человек, среди которых был его хозяин. Об этом "Интерфаксу" рассказали в службе ветеринарии региона.
Инцидент произошёл в селе Пироговка. Отмечается, что сначала конь кинулся на своего хозяина, потом на проходившую женщину, а затем — на свидетельницу произошедшего, которая бросилась на помощь пострадавшей.
В итоге муж одной из женщин застрелил животное, а в селе был введён карантин.
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