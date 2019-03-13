Под Астраханью бешеный конь покусал хозяина и ещё трёх человек

В итоге муж одной из пострадавших застрелил животное, а в селе, где произошло ЧП, ввели карантин.

В Астраханской области бешеный конь покусал четырёх человек, среди которых был его хозяин. Об этом "Интерфаксу" рассказали в службе ветеринарии региона.

Инцидент произошёл в селе Пироговка. Отмечается, что сначала конь кинулся на своего хозяина, потом на проходившую женщину, а затем — на свидетельницу произошедшего, которая бросилась на помощь пострадавшей.

В итоге муж одной из женщин застрелил животное, а в селе был введён карантин.