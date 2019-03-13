Затронет судьбу 750 заключённых. В Калифорнии введут мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует подписать исполнительное распоряжение, согласно которому смертная казнь в данном штате будет отменена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

— Не верю, что цивилизованное общество может считать себя лидером в мире, пока его правительство продолжает одобрять преднамеренную и дискриминационную казнь своих людей, — цитирует губернатора телеканал NBC.

Отмечается, что в документе подробно описана процедура моратория на смертную казнь. В частности, этот закон коснётся судьбы 737 заключённых, которые в данный момент содержатся в тюрьмах и ожидают исполнения приговора. По предварительным данным, Ньюсом решил воспользоваться всеми полномочиями губернатора, чтобы смягчить приговоры, поэтому смертная казнь им не грозит.

Кроме того, по указу губернатора будет закрыта исполнительная камера для смертных казней в тюрьме Сан-Квентин и отменят протокол, согласно которому приговорённым вводят смертельную инъекцию. Однако указ не будет предусматривать освобождение заключённого из тюрьмы.

Несмотря на то что данный указ будет принят лишь в этом году, в штате Калифорния не было смертельных казней с 2006 года. Во многом это связано с разбирательствами вокруг допустимости использования смертельных инъекций.