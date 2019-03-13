Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых домах

Члены Совета Федерации РФ отклонили закон, который запрещает размещение хостелов в жилых домах, принятый Госдумой в третьем чтении. Такое решение было принято на заседании верхней палаты парламента.

Законом предусматривается возможность использования для предпринимательской деятельности нежилых помещений многоквартирных домов. Это возможно, если есть решение общего собрания собственников. Ещё одно условие — соблюдение требований законодательства, в том числе по оснащению помещения индивидуальными приборами учёта.

Согласно действующей норме Жилищного кодекса РФ, перевод квартиры в нежилое помещение допустим, если она находится на первом этаже или выше первого этажа, но при этом расположенные под квартирой помещения — нежилые.

Предполагалось, что запрет на использование жилых помещений под хостелы вступит в силу со дня официального опубликования документа и владельцы заведений получат год для их перевода в нежилые. Уточняющие положения по нежилым помещениям могли начать действовать с 1 июля этого года.

Ранее Комитет Совфеда по соцполитике не поддержал этот закон и рекомендовал отклонить его на заседании верхней палаты парламента.