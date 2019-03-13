В Министерстве культуры уверены, что создатели картины добиваются только одного: чтобы о них лишний раз написали.

Планы шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культового фильма "Брат-3" вызвали фейспалм у министра культуры Владимира Мединского. Услышав вопрос Лайфа о том, как в ведомстве относятся к данной творческой инициативе, чиновник улыбнулся и закрыл лицо руками.

Присутствующий на пресс-конференции российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов выступил вперёд министра, заявив, что обсуждать "инициативу какого-то придурка просто недостойно". Затем высказался и сам Мединский. Он поддержал точку зрения, что обсуждение "Брата-3" является для Барецкого лишь поводом для пиара, и предложил прессе вовсе игнорировать этот инфоповод.

— Я призываю всех собравшихся об этом просто ничего не писать. Вообще. Потому что только этого эти люди и добиваются, — заявил Мединский, отвечая на вопрос Лайфа.

Ранее шоумен Стас Барецкий рассказал, что планирует принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он заявил, что главную роль в фильме сыграет мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" Кирилл Руки-Базуки Терёшин. После сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" в Сети появились петиции с требованием запретить их.