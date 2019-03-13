"Инициатива придурка". Сельянов резко ответил на вопрос Лайфа об идее "Брата-3"

Известный кинорежиссёр выразил мнение, что цель "паразитирующего на медиа" Стаса Барецкого — самопиар.

Глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения кинорежиссёр Сергей Сельянов резко высказался в ответ на вопрос о фильме "Брат-3", заданный в ходе пресс-конференции.

Я же сказал, что журналисты будут [спрашивать] вот об этом. Серьёзные вопросы — они скучные, но вот как эта ***, другого слова не подберу, у меня 40 звонков за последние две недели по теме со Стасом Барецким Сергей Сельянов

Сельянов выразил мнение, что цель этого "паразитирующего на медиа человека" — самопиар.

Это не соответствует теме конференции, и об этом, считаю, говорить просто недостойно, даже обсуждать эту тему, инициативу этого придурка недостойно — как этого собрания, так и вас лично Сергей Сельянов

Сельянов также пошутил, что "выиграл тысячу долларов", вероятно, имея в виду спор о том, что вопрос о фильме "Брат-3" прозвучит на конференции.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что намерен принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он сообщил, что главную роль в фильме сыграет мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" Кирилл Руки-Базуки Терёшин. После сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" в Сети появились петиции с требованием запретить их.