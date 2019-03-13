Toyota научит свои автомобили самостоятельно обороняться от угонщиков

Японские разработчики запатентовали систему автоматической ароматизации салона со слезоточивым газом.

Японская компания Toyota представила новую систему защиты автомобилей от угона. Речь идёт о запатентованной автоматической ароматизации салона. Бортовой компьютер будет запоминать не только личность водителя, но и пассажиров, которые регулярно пользуются авто. Прежде всего это будет осуществляться за счёт синхронизации электроники автомобиля с их мобильными устройствами.

Однако если за руль сядет посторонний человек, который не зарегистрирован в системе, и если будет зафиксирована попытка взлома, то климатическая система распылит в салоне слезоточивый газ.

Как сообщает "Российская газета", данное устройство может использоваться не только как защитная система, но и ароматическая. Помимо капсулы с газом возможна установка и картриджа с заранее выбранным парфюмом, который больше всего нравится владельцу автомобиля.

На данный момент японский концерн не сообщил, когда в продажу поступят первые автомобили с системой автоматической ароматизации салона.