Треть россиян боится, что искусственный интеллект заберёт у них работу

Соответствующее исследование проведено было международной консалтинговой компанией BCG.

Треть россиян переживает по поводу возможной угрозы потери работы в связи с развитием искусственного интеллекта. Соответствующая информация была оглашена в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Об этом сообщает РИА "Новости".

BCG провела опрос более 13 тысяч человек в тридцати странах. Компания спрашивала о пользовании цифровыми государственными услугами. Опрос охватывал ряд тем: частота пользования, использование искусственного интеллекта в работе государственных органов, средства доступа к электронным государственным услугам, удовлетворённость качеством услуг.

35 процентов опрошенных в России обеспокоены возможными проблемами, которые связаны с этичностью использования систем искусственного интеллекта. В среднем по миру этот показатель составляет 32 процента. Ещё 35 процентов выразили тревогу из-за непрозрачности решений, которые принимает искусственный интеллект. А 32 процента россиян сомневаются в способности роботов формировать точные результаты.