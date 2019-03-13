Срезало крыло. Опубликовано видео аварии грузового Boeing 747 в Шереметьево

Воздушное судно во время буксировки врезалось в мачту освещения в столичном аэропорту.

Т елеграм-канал Life Shot опубликовал кадры аварии с грузовым самолётом Boeing 747 авиакомпании Air Bridge Cargo в московском аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, что самолёт находится в воздушной гавани и у него отсутствует фрагмент законцовки крыла. При этом данный дефект никак не мешает вылету лайнера.

Ранее Лайф рассказывал, что грузовой самолёт Boeing 747 авиакомпании Air Bridge Cargo во время буксировки врезался в мачту освещения в аэропорту Шереметьево.