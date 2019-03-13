Срезало крыло. Опубликовано видео аварии грузового Boeing 747 в Шереметьево

Life Shot опубликовал кадры аварии с грузовым самолётом Boeing 747 авиакомпании Air Bridge Cargo в московском аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, что самолёт находится в воздушной гавани и у него отсутствует фрагмент законцовки крыла. При этом данный дефект никак не мешает вылету лайнера.
Ранее Лайф рассказывал, что грузовой самолёт Boeing 747 авиакомпании Air Bridge Cargo во время буксировки врезался в мачту освещения в аэропорту Шереметьево.
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