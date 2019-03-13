Мединский — Лайфу: В России переизбыток актёров и нехватка операторов

А всё из-за того, что в своё время все институты культуры начали готовить актёров театра и кино.

Россия не имеет проблем с образовательными учреждениями, а также количеством выпускников, но с качеством проблемы остаются. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопрос Лайфа.

— Образование — тема большая, серьёзная. С количеством образовательных учреждений, готовящих специалистов для кино и театральной отрасли, у нас проблем, соответственно, нет. С количеством выпускников нет, а с качеством всегда есть проблемы, — отметил министр.

По его словам, в основном они заключаются в диспропорции в подготовке специалистов.

— Не хватает инженеров, не хватает звукорежиссёров, не хватает операторов, избыток актёров, — продолжил он.

Касательно актёров Мединский отметил, что причина тут не в том, что их плохо готовят, а в том, что в своё время все институты начали готовить актёров.

— Театры не резиновые, главной роли для каждого в фильме нет, — резюмировал глава Минкультуры.