Полнометражные версии "Тома и Джерри" и "Улицы Сезам" выйдут в 2021 году

Это будут первые полноценные кинокартины по данным франшизам в текущем столетии.

Компания Warner Bros заявила, что в 2021 году выйдут полнометражные версии мюзикла "Улица Сезам" (15 января) и "Тома и Джерри" (16 апреля). Последний мультфильм должен будет объединить натурные съёмки и CG-графику. Об этом сообщает CS.

Съёмки "Улицы Сезам" запланированы на июль этого года. В софинансировании проекта принимает участие MGM. Режиссёр проекта — Джонатан Крисел ("Портландия" и "Мужчина ищет женщину"). Также в мюзикле примет участие Энн Хэтэуэй.

Что же касается "Тома и Джерри", то постановщиком этого проекта выступит Тим Стори ("Шафт", "Фантастическая четвёрка" 2007 года). Главные герои, в отличие от мультфильма 1992 года, не будут разговаривать, а юмористические элементы будут близки к физической комедии.