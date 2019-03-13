Учёные раскрыли единственный способ избежать глобальной катастрофы

В ходе исследований была разработана модель экстремальных дождей и тропических циклонов для определения эффекта в различных регионах Земли.

Учёные из Массачусетского технологического института, Принстонского и Гарвардского университетов определили безопасный уровень эмиссии аэрозолей в земную атмосферу для отражения солнечного света и снижения роста глобального потепления. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Проще говоря, по словам учёных, солнечную геоинженерию можно применить как единственно эффективный метод борьбы с последствиями изменения климата, не вредя при этом окружающей среде.

Исследователи разработали модель экстремальных дождей и тропических циклонов для определения эффекта в различных регионах Земли. Были определены экстремальные значения температуры и осадков, доступность пресной воды и интенсивность ураганов.

Оказалось, что замедление роста глобальных температур вдвое с помощью намеренного выброса аэрозолей способствует охлаждению планеты, локально смягчает изменения в водообеспечении и осадках, а также компенсирует более чем 85%-ное усиление стихийных бедствий. При этом менее чем на 0,5% территории отразятся негативные последствия от использования геоинженерии. Эти регионы характеризуются устойчивостью к потеплению.

По словам исследователей, результаты опыта опровергают точку зрения, согласно которой аэрозоли могут только ухудшить климатическую ситуацию. Для предотвращения отрицательного эффекта надо только правильно рассчитать количество аэрозолей, выбрасываемое в атмосферу.