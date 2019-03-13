Онкобольных россиян будут лечить в частных клиниках

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Онкобольных россиян будут лечить в частных клиниках

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Фото: © Pixabay

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что онкобольные смогут получать помощь в частных клиниках за счёт средств из Фонда обязательного медицинского страхования.

Она подчеркнула, что партнёрство между государством и частными организациями будет реализовано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а также федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

По её словам, правительство в начале года утвердило правила финансирования высокоточной медицинской помощи, которая оказывается частными организациями. Субсидироваться они будут за счёт средств ОМС.

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