Онкобольных россиян будут лечить в частных клиниках

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что онкобольные смогут получать помощь в частных клиниках за счёт средств из Фонда обязательного медицинского страхования.

Она подчеркнула, что партнёрство между государством и частными организациями будет реализовано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а также федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

По её словам, правительство в начале года утвердило правила финансирования высокоточной медицинской помощи, которая оказывается частными организациями. Субсидироваться они будут за счёт средств ОМС.