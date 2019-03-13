У двух самолётов "Победы" в Кольцово обнаружили порезанные колёса

Стала известна причина задержки рейсов авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. Во время осмотра самолётов в аэропорту Кольцово техники обнаружили порезы на колёсах обоих бортов.
— Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки, — заявила URA.RU пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.
По предварительным данным, повреждения могли быть получены самолётами при наезде на неустановленный объект после посадки в Екатеринбурге.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени