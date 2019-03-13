У двух самолётов "Победы" в Кольцово обнаружили порезанные колёса

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У двух самолётов "Победы" в Кольцово обнаружили порезанные колёса

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Фото: ©URA.RU

По данным представителей авиакомпании, порезы были на внешнем слое колёс, которые сейчас уже заменены на новые.

Стала известна причина задержки рейсов авиакомпании "Победа" из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. Во время осмотра самолётов в аэропорту Кольцово техники обнаружили порезы на колёсах обоих бортов.

Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки, — заявила URA.RU пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

По предварительным данным, повреждения могли быть получены самолётами при наезде на неустановленный объект после посадки в Екатеринбурге.

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