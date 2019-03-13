Действовали в 14 регионах страны. ФСБ накрыла банду торговцев оружием

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ задержала подпольных торговцев оружием. Об этом говорится в сообщении на сайте ФСБ РФ.
В результате операции пресечена деятельность группы, изготавливавшей образцы оружия, а также модернизировавшей гражданские образцы в боевые аналоги.
Всего было изъято более 3,5 тысячи патронов, 95 единиц огнестрельного оружия и более 500 заготовок для их изготовления. Также правоохранители накрыли пять нелегальных мастерских по производству орудия.
Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.
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