Учёные нашли связь между благодарностью пациента и эффективностью его лечения

Соответствующее исследование было проведено израильскими и американскими специалистами.

На эффективность работы врачей влияет не только профессионализм. Оказалось, одним из главных факторов удачного исхода лечения является поведение непосредственного человека, обращающегося к врачу. Об этом сообщает Pediatrics.

Таким образом, чем больше добрых слов, тем лучше работает врач. К такому мнению пришли американские и израильские учёные, проводившие специальное исследование. Участникам исследования предложили поставить диагноз, а также выбрать стратегию лечения ребёнка после общения с его матерью.

В исследовании приняли участие 43 команды. Они состояли из двух лечащих врачей и медсестёр. Каждая команда следила за предполагаемым младенцем в отделении интенсивной терапии. Перед стартом команды встречались с предполагаемой матерью ребёнка, которая либо хвалила врачей, либо ругала.

Выяснилось, когда врачи слышали позитивные высказывания, они работали намного лучше. Врачи после этого ставили правильный диагноз, а также выбирали более эффективную стратегию лечения.