Совфед одобрил закон против фейковых новостей

Документ вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации.

Совет Федерации одобрил закон об ответственности за распространение фейковых новостей. В ближайшее время документ будет отправлен на подпись президенту.

Теперь распространение недостоверных данных, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо массового нарушения общественного порядка, будет караться штрафом: от 30 до 100 тысяч рублей — для граждан, до 200 тысяч рублей — для должностных лиц и до полумиллиона — для юридических.

За распространение фейков, повлёкших помехи в работе объектов жизнеобеспечения, транспорта или социальной инфраструктуры, может последовать штраф до миллиона рублей. А если дезинформация повлекла смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, сумма штрафов возрастает до полутора миллиона рублей для юрлиц и до 400 тысяч — для граждан.

Отметим, что документ вводит запрет только на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверной.

Седьмого марта депутаты Госдумы приняли законопроект о борьбе с фейковыми новостями в третьем, окончательном чтении.