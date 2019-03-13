Водители стали реже оспаривать штрафы за неправильную парковку в Москве

Московские водители стали реже оспаривать штрафы за неправильную парковку, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Во многом это объясняется тем, что водители стали аккуратнее парковаться, а соответственно и штрафов за это автовладельцы столицы получают меньше.
По словам Ликсутова, эта тенденция говорит о том, что люди рано или поздно осознают свои нарушения и разбирают, почему им выписали тот или иной штраф. Также снижение количества оспариваний таких штрафов заместитель мэра связывает с тем, что на сегодняшний день все дорожно-транспортные нарушения документально подтверждены с помощью видео- и фотоаппаратуры. С такими доказательствами, по мнению Ликсутова, "спорить тяжело".
Ранее Лайф писал о том, что в Москве ввели удвоенные штрафы за неуплату парковочного пространства. Теперь нарушители заплатят до пяти тысяч рублей.
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