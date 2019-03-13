Водители стали реже оспаривать штрафы за неправильную парковку в Москве

Заместитель мэра Москвы заметил, что это во многом связано с тем, что все дорожные нарушения теперь подтверждаются фото- и видеоматериалами. А с фактами не поспоришь.

Московские водители стали реже оспаривать штрафы за неправильную парковку, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Во многом это объясняется тем, что водители стали аккуратнее парковаться, а соответственно и штрафов за это автовладельцы столицы получают меньше.

По словам Ликсутова, эта тенденция говорит о том, что люди рано или поздно осознают свои нарушения и разбирают, почему им выписали тот или иной штраф. Также снижение количества оспариваний таких штрафов заместитель мэра связывает с тем, что на сегодняшний день все дорожно-транспортные нарушения документально подтверждены с помощью видео- и фотоаппаратуры. С такими доказательствами, по мнению Ликсутова, "спорить тяжело".

Ранее Лайф писал о том, что в Москве ввели удвоенные штрафы за неуплату парковочного пространства. Теперь нарушители заплатят до пяти тысяч рублей.