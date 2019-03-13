Авиакомпания Norwegian выставит счёт Boeing из-за самолётов 737 MAX 8

В скандинавской компании не намерены нести экономические потери из-за проблем с новыми лайнерами.

Норвежская авиакомпания Norwegian выставит счёт компании Boeing из-за невозможности использования самолетов 737 МАХ 8 после катастрофы в Эфиопии. Об этом порталу Е24 рассказал пресс-секретарь перевозчика Лассе Сандакер-Нильсен.

— Мы собираемся выставить счет целиком Boeing. Norwegian не должен нести экономические тяготы потому, что не может использовать абсолютно новый самолет в сообщении, — заявил Сандакер-Нильсен.

Пока неизвестно о какой конкретно сумме идёт речь, однако её размер будет зависеть от длины запрета на эксплуатацию. В данный момент отменены 19 рейсов компании, что соответсвенно затронуло несколько тысяч пассажиров.

Напомним, ранее ряд стран приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 после крушения самолёта "Эфиопских авиалиний", а такой же лайнер авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета во время рейса в Тель-Авив.

Самолёт "Эфиопских авиалиний" рухнул вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли все 157 человек, которые присутствовали на борту. Среди них было трое граждан России: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Также в самолёте было минимум 19 сотрудников ООН.

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