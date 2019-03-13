Киркоров с юмором отреагировал на сообщения о "заказе" убийства Галкиным

Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о попытке организовать взрыв на его концерте в Махачкале в мае 2017 года, заказчиками которого якобы могли быть телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачёва. Как отмечает артист, ему пришлось отложить все дела, чтобы опровергнуть эту информацию. Иначе как ложь, он её не назвал. А самих Галкина и Пугачёву он назвал близкими друзьями.
— Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу, — написал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram, сделав репост обращения Максима Галкина, также опровергающего сообщения о покушении.
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Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима и Аллу. Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу. А ещё, СЕГОДНЯ, 13 Марта, наверно именно таким вот своеобразным методом, СМИ решили отметить ровно год выхода в свет моего хита всех времён и народов «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ», именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!!! Единственно , что меня радует сегодня -это мои подписчики - сегодня ВАС СТАЛО 3 МИЛЛИОНА!! Спасиьо Вам! И Спасибо что со мной! Вы- моя защита и мои друзья! Помогайте мне и дальше радовать Вас и бороться с ложью и глупостью, порой так назойливо и активно мешающей жить и говорить правду!!!! ДОСТАЛИ!👊 #Repost @maxgalkinru with @make_repost ・・・ Официальное заявление❗️🚯🆘
Как предположил Киркоров, ложная информация могла быть своеобразным методом, к которому прибегли СМИ, чтобы отметить ровно год выхода его песни "Цвет настроения синий".
— Сегодня, 13 марта, наверно, именно таким вот своеобразным методом СМИ решили отметить ровно год выхода в свет моего хита всех времён и народов "Цвет настроения синий", именно под полной "синькой" можно придумать и поверить в подобный бред, — отметил певец.
Как сообщал Лайф, ранее было завершено расследование дела в отношении четырёх жителей Махачкалы, подозреваемых в подготовке взрыва на концерте артиста Филиппа Киркорова в 2017 году.
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