Киркоров с юмором отреагировал на сообщения о "заказе" убийства Галкиным

Как предположил певец, подобными сообщениями некоторые СМИ могли отметить годовщину выхода его песни "Цвет настроения синий".

Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о попытке организовать взрыв на его концерте в Махачкале в мае 2017 года, заказчиками которого якобы могли быть телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачёва. Как отмечает артист, ему пришлось отложить все дела, чтобы опровергнуть эту информацию. Иначе как ложь, он её не назвал. А самих Галкина и Пугачёву он назвал близкими друзьями.

— Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу, — написал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram, сделав репост обращения Максима Галкина, также опровергающего сообщения о покушении.

Как предположил Киркоров, ложная информация могла быть своеобразным методом, к которому прибегли СМИ, чтобы отметить ровно год выхода его песни "Цвет настроения синий".

— Сегодня, 13 марта, наверно, именно таким вот своеобразным методом СМИ решили отметить ровно год выхода в свет моего хита всех времён и народов "Цвет настроения синий", именно под полной "синькой" можно придумать и поверить в подобный бред, — отметил певец.

Как сообщал Лайф, ранее было завершено расследование дела в отношении четырёх жителей Махачкалы, подозреваемых в подготовке взрыва на концерте артиста Филиппа Киркорова в 2017 году.