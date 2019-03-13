"Лучший фильм Тима Бёртона". Опубликованы первые отзывы на "Дамбо"

Критики остались под впечатлением от визуального стиля киноленты, а также от милого слонёнка.

Мировая премьера "Дамбо" (фильм Тима Бёртона, снятый по классическому мультфильму) состоялась в начале недели. В Сети уже появились первые отзывы критиков. Согласно рецензиям, "Дамбо" оказался лучшей работой Бёртона за последние годы, а также одной из самых удачных адаптаций мультфильмов Disney.

К примеру, Питер Скиретта (основатель /Film) отметил фантастическую работу художников-постановщиков. Журналист заявил, что в его персональном рейтинге "Дамбо" превосходит фильм "Красавица и Чудовище", а также мюзикл "Мэри Поппинс возвращается".

Крис Хэйнер (GameSpot) выделил в фильме актёрскую игру Дэнни ДеВито и Майкла Китона, последний из которых сыграл в "Дамбо" главного злодея — предприимчивого бизнесмена Вандемера. Кинокритик Кортни Ховард подчеркнула значимость тем, затронутых в фильме, — защита животных и борьба со всепоглощающими корпорациями.

Напомним, российская премьера фильма состоится 28 марта. Главные роли исполнили Колин Фаррелл, Ева Грин, Дэнни ДеВито и Майкл Китон.