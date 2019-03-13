Совфед одобрил закон о недопустимости оскорбления госсимволов

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Совфед одобрил закон о недопустимости оскорбления госсимволов

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Документ распространяет на Интернет те правила, которые уже действуют для других общественных мест.

Совет Федерации одобрил законопроект о недопустимости оскорбления государственных символов. Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, которая проявляет явное неуважение к официальным госсимволам и конституции нашей страны. Но по сути в нем предлагается распространить на Интернет те правила, которые уже давно действуют для других общественных мест.

Законопроект, о котором идет речь, не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти, а также не распространяется на частную переписку.

Авторами законопроект стали глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый зам Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Позднее к ним присоединилась ещё группа парламентариев. Авторы инициативы обращали внимание, что предлагаемое документом административное наказание значительно мягче, чем за аналогичные проступки в ряде европейских стран.

7 марта законопроект в третьем окончательном чтении приняла Госдума.

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