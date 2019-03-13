Совфед одобрил закон об алиментах для граждан предпенсионного возраста

Совфед одобрил закон, вносящий изменения в статью 169 Семейного кодекса РФ, о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, которые достигли возраста 55 лет, и мужчин, которые достигли 60 лет.

Согласно закону, право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, которые нуждаются в помощи, а также право нуждающегося в помощи экс-супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе на лиц, которые достигли предпенсионного возраста.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал пакет поправок в пенсионное законодательство 3 октября. Документом было установлено поэтапное увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Законодатели по инициативе президента предусмотрели ряд мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных женщин и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста.