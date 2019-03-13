В Совфеде назвали фантазиями заявление Саакашвили об "обмене" Крыма

В верхней палате парламента уверены, что подобными заявлениями экс-президент Грузии пытается напомнить о своём существовании.

Заявление Михаила Саакашвили о том, что в своё время президент Украины Пётр Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО, является не более чем фантазиями политика. Об этом Лайфу заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

— Подавляющее большинство стран уже согласились с мыслью, что Абхазия и Южная Осетия не будут в составе Грузии, и точно так же, я думаю, подавляющее большинство стран согласились с тем, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Что касается того, что Порошенко решил обменять и прочее, я думаю, что это фантазии самого Саакашвили, — заявил Цеков.

По словам сенатора, сейчас Порошенко продолжает заниматься своей избирательной кампанией и понимает, что у него не так много шансов сохранить свой пост. Кроме того, Цеков напомнил о невозможности обмена полуострова на членство в какой-либо организации.

— Поэтому, я думаю, это личные очередные фантазии Саакашвили, не более того. Он (Саакашвили) Порошенко давно уже не видит президентом и в будущем тоже. Это он о себе решил напомнить громкими заявлениями, причина в этом. В настоящее время он находится в забвении и, по большому счёту, подняться из этого забвения и небытия он не может, поэтому совершает подобные попытки, — добавил сенатор.

Ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Пётр Порошенко в 2014 году якобы задумывался об "обмене" Крыма на членство в Евросоюзе и НАТО.