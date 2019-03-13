Совфед уравнял студентов в правах на отсрочку от армии

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Совфед уравнял студентов в правах на отсрочку от армии

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Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Нормы позволят молодым людям, которым исполнилось 18 лет ещё в школе, воспользоваться отсрочкой от призыва для обучения в бакалавриате и магистратуре.

Совфед одобрил закон, уравнивающий студентов разного возраста в правах на отсрочку от армии. Инициаторами документа выступили спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

В пояснительной записке говорится, что закон предоставляет гражданам равные возможности как в поступлении в учреждения профессионального образования, так и в продолжении получения образования.

Принятые нормы позволят молодым людям, которым исполнилось 18 лет в то время, когда они ещё учились в школе, воспользоваться отсрочкой от призыва на воинскую службу для обучения в бакалавриате и магистратуре. Отсрочка возможна также с обучением по программам среднего профессионального образования.

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