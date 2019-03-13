МИД РФ: США манипулируют цифрами, чтобы вписаться в показатели по Договору о СНВ

В министерстве заметили, что американские коллеги упорно продолжают "уклоняться" от предметного разговора по существу.

Соединённые Штаты смогли "вписаться" в суммарное количество стратегических наступательных вооружений лишь благодаря некорректным манипуляциям с данными, заявили в МИД РФ.

По словам представителя ведомства, лишь манипуляции с цифрами помогли США "вписаться" в показатели, определённые договором. Хотя в Вашингтоне данный факт отрицают.

— Американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД РФ заметили, что действия со стороны США создают реальную проблему, без урегулирования которой продление Договора о СНВ-3 теряет всякий смысл.

— Американцы продолжают тянуть время и упорно уклоняются от предметного разговора по существу. Хотели бы надеяться, что в Вашингтоне наконец осознают всю серьёзность ситуации с Договором о СНВ и примут меры, — говорится в заявлении.

Напомним, двусторонний договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ, предусматривающий сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 штук, рассчитан на 10 лет. По соглашению, обе стороны обязаны обмениваться информацией о количестве стратегических вооружений.

Ранее Лайф писал, что в Конгресс США внесли законопроект, запрещающий продлять Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил, что данное решение может привести к глобальным и даже катастрофическим последствиям.