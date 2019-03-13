ФАС не обнаружила резкого роста цен на авиабилеты в России

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ФАС не обнаружила резкого роста цен на авиабилеты в России

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Основной причиной повышения стоимости стали увеличение топливного сбора и снижение количества льготных тарифов и промоакций.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не зафиксировала резкого роста цен на российском рынке авиабилетов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По результатам проверки удалось установить, что средний рост не превысил 5%, а его основными причинами стали увеличение топливного сбора и снижение количества льготных тарифов и промоакций. В дальнейшем будет продолжен мониторинг цен.

По данным ФАС, в основном люди покупают билеты через сайты авиакомпаний или их офисы, а не сайты-агрегаторы.

Ранее сервисы продажи билетов отметили резкий рост цен на авиабилеты в России.

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